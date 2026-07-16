Кабмин предписал госслужащим переход на платформу MAX к 2030 году

Госслужащие должны будут перевести рабочие чаты в MAX к 2030 году Кабмин предписал госслужащим переход на платформу MAX к 2030 году

Москва16 июл Вести.Правительство России поставило задачу полностью перевести рабочие коммуникации государственных и муниципальных служащих на национальную платформу MAX к 2030 году. Распоряжение кабмина размещено на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, к назначенному сроку доля рабочих коммуникаций госслужащих, осуществляемых исключительно через многофункциональный сервис обмена информацией MAX, должна достичь 100%.

Кроме того, правительство планирует к 2030 году перевести всех работников органов госвласти на отечественные коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места.

Национальный мессенджер MAX был официально представлен в марте 2025 года. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения. Ранее сообщалось, что на платформе появилась возможность создать публичные каналы и переводить в этот статус приватные чаты.