Москва9 июл Вести.Мессенджер MAX представил новую функцию: пользователи теперь могут создавать публичные каналы или переводить в этот статус уже существующие приватные чаты. На данный момент обновление доступно на Android, а в ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях.

Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию "Создать канал" в разделе "Чаты", заполнить описание и в настройках Цифрового ID выбрать тип "Публичный", задав уникальную ссылку. Если Цифровой ID отсутствует, его можно активировать в профиле или непосредственно в процессе создания канала.

На текущий момент экосистема MAX насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков. Платформа, включенная в реестр российского ПО, уже объединяет более 125 миллионов активных пользователей, предлагая помимо чатов интеграцию бизнес-сервисов и финансовые инструменты.