Москва26 июн Вести.Тестирование комментариев в публичных каналах началось в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

В нем участвуют более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. Среди них - телеведущая Юлия Высоцкая, спортивный блогер Алексей Столяров, инфлюенсер Валя Карнавал, военный эксперт Кирилл Федоров, телеканал "Россия 1", медиа "РБК Стиль жизни" и "Mash на спорте".

В течение нескольких недель возможность подключать комментарии появится у всех владельцев публичных каналов, а позже - и у авторов приватных. Чтобы включить функцию, нужно будет активировать опцию "Комментарии" в настройках канала.

Оставлять комментарии в публичных каналах уже могут все пользователи МАХ на Android, а также в десктопной и веб-версии мессенджера. Авторы каналов смогут видеть количество сообщений под публикациями и отвечать подписчикам от имени канала.

По данным за июнь, число публичных и приватных каналов в MAX превысило девять миллионов, а их общая аудитория достигла 400 млн подписчиков.

Ранее пресс-служба мессенджера сообщала, что владельцы iPhone могут включить уведомления о новых сообщениях в MAX через веб-версию. Это позволит им оставаться на связи даже после удаления приложения из App Store.