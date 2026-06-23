Пресс-служба MAX: уведомления на iPhone можно получать через веб-версию

В пресс-службе MAX рассказали, как вернуть уведомления на iPhone Пресс-служба MAX: уведомления на iPhone можно получать через веб-версию

Москва23 июн Вести.Владельцы iPhone могут настроить уведомления о новых сообщениях в MAX через веб-версию мессенджера. Такой способ позволит оставаться на связи после удаления приложения из App Store, сообщает пресс-служба мессенджера.

Чтобы получать уведомления на iOS, веб-версию MAX нужно добавить на домашний экран смартфона. Для этого необходимо открыть в браузере Safari ссылку https://web.max.ru, нажать на три точки в нижней части экрана и выбрать пункт "Поделиться". Затем нужно перейти в раздел "Показать больше", выбрать "Добавить на экран "Домой" и подтвердить действие.

После появления иконки мессенджера на экране можно включить уведомления о новых сообщениях. Пользователю нужно авторизоваться в MAX, а затем разрешить отправку уведомлений во всплывающем окне.

При нажатии на новое уведомление iPhone автоматически перенаправит пользователя в приложение, если оно уже установлено на устройстве. Если приложения нет, откроется веб-версия мессенджера.

Тем, у кого MAX был установлен ранее, рекомендуется сохранить приложение на смартфоне и отключить автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений в настройках iOS. Если удалить приложение, повторно установить его уже не получится.

Ранее стало известно, что Apple убрала приложение MAX из App Store, из-за чего доступ к сервису оказался ограничен для более чем 20 млн пользователей на устройствах с операционной системой iOS.

Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство ведет переговоры с Apple о возвращении приложения MAX в App Store.