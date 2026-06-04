Авторы каналов в MAX смогут вести прямые трансляции В мессенджере MAX запустили тестирование прямых эфиров в каналах

Москва4 июн Вести.Российский национальный мессенджер MAX начал тестировать функцию прямых трансляций в каналах. Об этом сообщила пресс-служба нацмессенджера.

Трансляции реализованы через интеграцию с платформой "VK Видео". Чтобы начать эфир, владельцу канала нужно добавить специального чат-бота в администраторы, выбрать в нем опцию запуска и нужный канал. После этого необходимо вставить ссылку на эфир из "VK Видео", а затем опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Подписчики получат уведомление о начале вещания, увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов и смогут подключиться к просмотру по кнопке "Открыть".

В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более десяти тысяч подписчиков уточнили в пресс-службе MAX

Первыми участниками эксперимента стали телеканал "ТВ Центр" и официальный канал онлайн-игры "Мир кораблей".

Согласно данным MAX по итогам апреля, число публичных и приватных каналов в нацмессенджере превысило 7 миллионов. Их совокупная аудитория достигла 300 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что для пользователей MAX подготовили бесплатные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Посетить речную экскурсию можно с 4 по 29 июня, зарегистрировавшись в чат-боте.