Пользователи МАХ смогут бесплатно покататься по рекам и каналам Санкт-Петербурга Пользователей МАХ ждут эксклюзивные речные экскурсии в Санкт-Петербурге

Москва3 июн Вести.Авторы популярных каналов в мессенджере МАХ, а также крупные российские компании и медиа подготовили для пользователей бесплатные экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Попасть на них можно 4 по 29 июня – для этого необходимо зарегистрироваться в чат-боте: https://max.ru/boat_bot говорится в сообщении

Уточняется, что пользователи мессенджера смогут попасть на 10 тематических экскурсий, каждая из которых рассчитана на 50 пассажиров.

Маршрут от MAX познакомит пользователей с ключевыми достопримечательностями Петербурга. Журналист Ксения Собчак, телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко расскажут о своих любимых местах северной столицы.