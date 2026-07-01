Москва1 июл Вести.Развитие социальных и государственных услуг в России идет к полной автоматизации, чтобы гражданам не нужно было подтверждать изменение своего статуса или возраста. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Он отметил, что развитие технологий сделает походы в МФЦ необязательными.

Государство сейчас, по сути, стремится перевести максимум социальных и государственных услуг и функций в полную автоматизацию или, соответственно, наибольшую автоматизацию, когда гражданам не нужно подтверждать определенные аспекты своей жизни для того, чтобы получить ту или иную гарантированную выплату. То же самое происходит с пенсиями. Об этом давно мечтали, и вот, соответственно, это наступило, когда автоматически происходят определенные перерасчеты по наступлению жизненных событий, которые не нужно фиксировать. То есть, если человеку наступает 80 лет, он не должен идти в соответствующие инстанции – в Пенсионный фонд России (Социальный фонд России, СФР – прим. ред.), в иные структуры, в МФЦ – и подтверждать, что ему действительно исполнилось 80 лет рассказал Щельцин

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о внедрении отечественных систем автоматизации технических процессов. По его словам, более половины компаний в России уже используют национальные разработки в этой области.