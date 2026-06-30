Москва30 июн Вести.Цифровизация государственных услуг позволила сэкономить людям огромное количество времени: получение справок, которое раньше занимало полдня, теперь решается за минуты, а само взаимодействие с государственными органами перешло в онлайн. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Министр подчеркнул, что за последние 20 лет в сфере государственных услуг произошли большие изменения, а сэкономленное время люди могут тратить на семью и досуг.

Раньше в очередях где-нибудь к чиновнику сидели, ждали какой-нибудь справки, которая сейчас, оказывается, вообще не нужна и уже десять лет мы ее отменили, и как-то страна живет без этой справки, и куча времени куда-то высвободилось. Потому что все стало тоже в цифре, государство ушло в цифру, все взаимодействие. Вот у нас там красивые МФЦ теперь, 5 минут и чашка кофе, ну и так далее. Нет, там тоже проблемы какие-то остаются, и задачи есть, мы тоже все понимаем. Но, слушайте, как бы за 20 лет – это небо и земля. Но мы же через это сэкономили массу времени людей. Мало того, что мы чиновников сократили, но мы главное, что людей, которые тратили на это [время] – получение справки – это была какая-то, значит, задача на полдня, сейчас об этом никто уже так не думает. И мы действительно существенно меньше тратим времени на взаимодействие с государством по всем направлениям. Это время, которое у нас высвободилось. Какую-то часть, давайте честно, мы, конечно, и работаем больше, но по крайней мере меньше убегаем с работы, чтобы все эти бумажки получить. И больше времени остается на жизнь, на детей, на спорт, на какие-то книжки, на досуг сказал Решетников

Министр также отметил, что эффект от цифровизации выходит далеко за рамки взаимодействия с госорганами и влияет на качество жизни в целом, а подходы к повышению производительности труда теперь распространяются и на социальную сферу.

Это касается, кстати, если дальше идти, не только взаимодействия с государством – это и работа городских служб, и та же система общественного транспорта: меньше пробок, и так далее. Это все в совокупности – производительность труда и качество жизни. Там, где-то есть такая вот граница, когда одно в другое незаметно переходит. Поэтому мы, конечно, на это все должны смотреть комплексно. Понятно, что в нашем фокусе это всегда именно производительность труда, это именно компании крупные, теперь и малые компании, это весь реальный сектор экономики и теперь социальная сфера тоже. То есть мы идем, смотрим: школы, больницы, соцслужбы, культура, спорт и так далее. Ну, везде должны быть все процессы оптимально организованы, и сама система должна быть оптимальна заявил Решетников

Ранее Решетников заявил, что повышение производительности труда — это процесс, который начинается с оптимизации каждого рабочего места, а затем включает цифровизацию, роботизацию и взаимодействие с регуляторами.