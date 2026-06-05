Москва5 июн Вести.На портале "Госуслуги" планируется ввести "Красную кнопку" для предотвращения противоправных действий мошенников. Подробности информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По расчетам, такая функция будет очень эффективной и станет популярной, сообщил Григоренко.

О чем идет речь – если гражданин вдруг понимает, что его обманули или обманывают, он тоже через "Госуслуги" информирует об этом. Это как через антифрод-систему. Информация направляется всем участникам – банкам, операторам связи и правоохранительным органам, чтобы на паузу поставить оказание услуг, чтобы предотвратить, где возможно, дальнейшие мошеннические схемы в отношении этого гражданина