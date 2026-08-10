Москва10 авг Вести.Затраты на лечение заболеваний, вызванных вейпами, многократно превысят доходы и акцизные сборы, которые регионы получат от их продажи. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

По его словам, необходимо централизованно ввести запрет на продажу вейпов на всей территории России.

И то, что регионам дано право выбора запрещать или разрешать, на мой взгляд, связано с некой эластичностью бюджетов, потому что часть регионов считает, что за счет продажи вейпов они могут каким-то образом пополнять свой бюджет, потому что это подакцизный продукт … На мой взгляд, это очень коварная ловушка … потому что их долгосрочный вред гораздо больше той краткосрочной выгоды, которую регионы могут получать, оставляя вейпы разрешенными к применению … Те, кто разрешили, затраты на здравоохранение должны будут спустя время поднять больше, чем те доходы, которые сегодня они получают от продажи вейпов. Особенно учитывая тот факт, что значительная их часть находится в теневой части рынка сказал он

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что только пять регионов России приняли собственные законы, запрещающие розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. По его словам, соответствующие нормы действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии – Алании.