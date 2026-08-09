Володин: лишь пять регионов РФ приняли законы о запрете продажи вейпов

Володин назвал регионы, где приняли законы о запрете продажи вейпов Володин: лишь пять регионов РФ приняли законы о запрете продажи вейпов

Москва9 авг Вести.Только пять регионов России приняли собственные законы, запрещающие розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он напомнил, что в 2023 году на федеральном уровне был введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также на их рекламу, открытую выкладку и демонстрацию. За реализацию такой продукции детям были установлены штрафы, а за неоднократные нарушения предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, появилась возможность внесудебной блокировки сайтов, продающих вейпы.

В июне регионам предоставили право самостоятельно устанавливать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Но на данный момент всего пять регионов приняли соответствующие законы… Правильно было бы субъектам РФ, где еще не вышли на решения, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты написал Володин

По его словам, соответствующие нормы действуют в Пермском крае, Нижегородской, Пензенской и Саратовской областях, а также в Северной Осетии – Алании.

При этом, как отметил Володин, принятых мер оказалось недостаточно. По данным экспертов, с июля 2025 года по июль 2026 года количество магазинов, торгующих вейпами, в городах-миллионниках сократилось примерно на 10%.

Наша задача – сделать все для защиты здоровья людей, в первую очередь детей заключил Володин

Ранее Володин рассказывал, что депутаты Госдумы столкнулись с давлением при работе над законопроектом о вейпах.