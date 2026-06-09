Депутат Госдумы: право регионов на запрет вейпов не означает их исчезновения Депутат Нилов: право регионов на запрет вейпов не означает их исчезновения

Москва9 июн Вести.Наделение субъектов Федерации правом запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним еще не означает, что эта продукция исчезнет из продажи. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, дающий право субъектам запрещать продажу вейпов, был принят Госдумой РФ во втором и третьем чтениях во вторник, 9 июня.

Это непросто было сделать. Но, слава богу, сегодня серьезный шаг был сделан. Теперь надо смотреть, как эта норма будет работать. Хвалить те регионы, которые начнут запрещать. Кстати, это не значит, что запреты приведут к тотальному исчезновению вейпов отметил Ярослав Нилов

За принятие закона о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции высказались все 378 принимавших участие в голосовании депутатов.