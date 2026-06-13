Москва13 июн Вести.Закон о лицензировании торговли табаком и вейпами в России позволит контролировать процесс от закупки сырья до продажи продукции потребителю, рассказал председатель комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин в интервью ИС "Вести".

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

Предусмотрена полная интеграция продажи табачной продукции с системой "Честный знак", с учетом контрольно-кассовой техники. То есть этот процесс прослеживания от производства и учета всего сырья, всего оборудования и до розницы и проведения каждой проданной пачки сигарет или другой продукции с маркировкой позволит нам навести порядок в двух вещах. [Во-первых,] с точки зрения того, чтобы полностью обеспечить сбор акцизов. Во-вторых, с тем, чтобы отслеживать и качество, и путь от производителя или импортера к тому, какой товар покупают наши граждане. Правительство этот законопроект включило в свой план по обелению экономики отметил депутат

Он подчеркнул, что на рынке вейпов только 30% продукции реализуется легальным путем.

Лицензию за оптовую торговлю табаком и вейпами будет выдавать Ростабакконтроль, а на розничную – органы исполнительной власти субъектов России.