Онищенко: есть три группы заболеваний, забирающих жизнь

Стали известны укорачивающие жизнь болезни Онищенко: есть три группы заболеваний, забирающих жизнь

Москва25 июл Вести.Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.

Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов – ред.). Вторые – онкологические, и третьи – эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизнь сказал Онищенко

Он добавил, что даже простой насморк влияет на здоровье, если его не лечить.

Ранее Геннадий Онищенко предлагал поднять до 40 лет возраст российской молодежи, поскольку сейчас состояние здоровья людей позволяет им дольше сохранять работоспособность.