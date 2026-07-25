Москва25 июлВести.Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания могут повлиять на продолжительность жизни, сообщил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко.
Сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте и по сокращению жизни, и по количеству (пациентов – ред.). Вторые – онкологические, и третьи – эндокринные. Это три основные группы, которые забирают жизньсказал Онищенко
Он добавил, что даже простой насморк влияет на здоровье, если его не лечить.
Ранее Геннадий Онищенко предлагал поднять до 40 лет возраст российской молодежи, поскольку сейчас состояние здоровья людей позволяет им дольше сохранять работоспособность.