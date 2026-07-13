Возраст молодежи в России предлагают поднять до 40 лет Онищенко предложил поднять возраст молодежи до 40 лет

Москва13 июл Вести.Возраст российской молодежи можно поднять до 40 лет, поскольку сейчас состояние здоровья людей позволяет им дольше сохранять работоспособность, считает академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В интервью РИА Новости он отметил, что сейчас человек дольше поддерживает умственную и физическую активность и дольше остается работоспособным.

Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять сказал Онищенко

Он также напомнил, что глава Минздрава Михаил Мурашко ранее поднимал тему повышения возраста молодежи до 40 лет, и сказал, что согласен с этим мнением министра.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что установленная в РФ верхняя граница возраста молодежи в 35 лет является оптимальным решением и в целом не требует пересмотра. При этом она добавила, что власти остаются открытыми для дискуссий, если сама молодежь захочет пересмотреть свой возраст.

В марте прошлого года Мурашко, комментируя увеличение ВОЗ возраста молодежи до 44 лет, назвал этот шаг вполне рациональным.