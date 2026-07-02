Москва2 июл Вести.Нынешняя верхняя граница возраста молодежи в 35 лет является "оптимальным решением" и не требует пересмотра, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Некоторые, действительно, предлагают продлить период молодости, но 35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20-25 лет назад - это уже разная история. Я считаю, что не надо снижать порог - это мое личное мнение. Мне кажется, оптимальное решение - до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии, и потом уже переходить в другую возрастную категорию - в обычных уже граждан, не относящихся к категории "молодые люди" отметила она

По словам спикера Совфеда, не стоит нарушать "то, что работает", при этом власти открыты для дискуссий, если сама молодежь этого захочет.