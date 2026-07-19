В Минздраве считают, что до 45 лет человек может считаться молодым Минздрав: молодость по классификации ВОЗ заканчивается в 45 лет

Москва19 июл Вести.Молодость, согласно классификации ВОЗ, заканчивается в 45 лет, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. ​​​Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет отметила Ткачева

Она также отметила, что в настоящее время возрастные границы сдвигаются. Это связано с тем, что современный человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Так, 45-летние часто занимаются спортом и осваивают новые профессии.