Матвиенко посоветовала молодым людям не быть "пофигистами" Матвиенко призвала молодежь не оставаться равнодушной

Москва1 июл Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд памяти" призвала молодых людей не оставаться равнодушными к происходящему и активнее участвовать в жизни страны.

Матвиенко отметила, что развитие государства зависит от каждого гражданина, а роль молодежи в этом процессе особенно важна.

Если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши внуки, и ваша страна были счастливы, развивались - нужно понимать, что это зависит от каждого гражданина, и тем более от молодого человека... Не будьте равнодушными, не будьте, как в молодежной среде говорят, пофигистами сказала спикер Совфеда

Она добавила, что молодые люди способны влиять на будущее страны.

Ранее глава фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сравнил современную молодежь с поколением 1990-х. По мнению Абрамова, молодежь 90-х годов воспринималась как поколение выживания и рывка, а нынешние молодые люди - как поколение навигации в сложном мире.