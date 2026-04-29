Матвиенко: бизнесу пора жить по законам совести и патриотизма Матвиенко призвала крупный бизнес к социальной ответственности и патриотизму

Москва29 апр Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к представителям крупного бизнеса с требованием ориентироваться не только на букву закона, но и на принципы совести, патриотизма и социальной ответственности. Такое заявление она сделала во время пленарного заседания совета, особо выделив деятельность компании "Северсталь" в Вологодской области.

Но наверное, можно и нужно <...> крупнейшим предприятиям быть не просто ответственными налогоплательщиками, но и социально ответственными. <...> Кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, еще должны быть законы совести. Понимаете? Патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству отметила Матвиенко

Спикер верхней палаты парламента акцентировала внимание на вкладе "Северстали" в региональную экономику, напомнив, что местные власти Вологодской области прилагают максимум усилий для исполнения социальных обязательств в условиях дефицита бюджета.

[Совладелец "Северстали" Алексей] Мордашев вышел на первое место в списке "Форбс", чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности, и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию? заявила Матвиенко, отметив необходимость понимать сложность ситуации в Вологодской области, в которой работает предприятие

Матвиенко подчеркнула, что местные власти прикладывают значительные усилия для выполнения социальных обязательств, несмотря на ограниченный бюджет региона.