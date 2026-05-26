В "Северстали" после поручения Матвиенко объяснили ситуацию с налогами

Москва26 мая Вести.Снижение налоговых поступлений в бюджет РФ со стороны ПАО "Северсталь" связано с глубоким кризисом в металлургической отрасли, заявили РБК в пресс-службе компании.

К сожалению, "Северсталь", как и другие компании отрасли черной металлургии, находится в глубоком кризисе признали там

По данным пресс-службы, по итогам первого квартала текущего года прибыль "Северстали" упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила всего 57 миллионов рублей. Рентабельность – рекордно низкие 12%, а свободный денежный поток – более минус 40 миллиардов рублей.

В таких условиях, продолжили представители компании, естественным образом снижаются и налоговые поступления.

При этом в 2025 году налоговые отчисления "Северстали" в бюджет Вологодской области составили 13,4 миллиарда рублей.

Компания всегда платит налоги в строгом соответствии с законодательством России, подчеркнули там.

Ранее сенатор от Вологодской области Роман Маслов сообщил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разобраться в ситуации с налогами от "Северстали".

В конце апреля Матвиенко призвала основного бенефициара "Северстали" Алексея Мордашова "подтянуть что-то из офшоров" в страну. Со своей стороны, представитель "Северстали" заявил, что компания, как и другие активы Мордашова, зарегистрирована в России и находится в российской юрисдикции, а не "в неких офшорах".