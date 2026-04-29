Москва29 апрВести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, признанному самым богатым человеку России, "подтянуть" офшоры в страну.
Матвиенко сделала заявление в среду во время правительственного часа в присутствии главы ФНС Даниила Егорова.
Она обратила внимание, что в Вологодской области, где работает "Северсталь", сложная обстановка, при этом Мордашов является одним из богатейших людей.
…Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров перевести в родную странусказала спикер Совфеда на заседании, ее слова цитирует "Парламентская газета"
Матвиенко напомнила о важности солидарности и высокой консолидации общества, добавив, что "ответственность должна до всех доходить".
Несколько дней назад журнал Forbes опубликовал список из 155 российских миллиардеров. Мордашов оказался в нем на первом месте.