Матвиенко предложила самому богатому человеку России "подтянуть" в страну офшоры

Матвиенко предложила Мордашову "подтянуть" офшоры в Россию Матвиенко предложила самому богатому человеку России "подтянуть" в страну офшоры

Москва29 апр Вести.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила владельцу "Северстали" Алексею Мордашову, признанному самым богатым человеку России, "подтянуть" офшоры в страну.

Матвиенко сделала заявление в среду во время правительственного часа в присутствии главы ФНС Даниила Егорова.

Она обратила внимание, что в Вологодской области, где работает "Северсталь", сложная обстановка, при этом Мордашов является одним из богатейших людей.

…Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности и что-то из офшоров перевести в родную страну сказала спикер Совфеда на заседании, ее слова цитирует "Парламентская газета"

Матвиенко напомнила о важности солидарности и высокой консолидации общества, добавив, что "ответственность должна до всех доходить".

Несколько дней назад журнал Forbes опубликовал список из 155 российских миллиардеров. Мордашов оказался в нем на первом месте.