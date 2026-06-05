Мордашов предложил перевести накопления ФНБ в рубли для стабилизации курса На ПМЭФ предложили изменить бюджетное правило в пользу национальной валюты

Москва5 июн Вести.Основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов выступил с инициативой изменить подход к формированию Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выступая на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ, бизнесмен предложил накапливать средства фонда в национальной валюте. По его мнению, это позволит существенно снизить влияние валютных интервенций Минфина и Центробанка на рыночный курс рубля.

Мордашов подчеркнул, что текущее укрепление рубля оказывает давление на российскую экономику. Он привел данные, согласно которым инфляция в России за период с 2022 по 2025 год достигла 42%, в то время как в США она составила лишь 19%. При этом курс доллара (около 72 рублей) остается сопоставимым с показателями конца 2021 года.

Предприниматель считает, что при такой разнице в темпах инфляции курс иностранной валюты должен быть выше, чтобы поддерживать конкурентоспособность отечественных производителей.