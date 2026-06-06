Москва6 июн Вести.Необъяснимый механизм формирования курса рубля снижает доходы экспортеров и российского бюджета. Такое мнение высказал ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

Сечин привел расчеты Российской академии наук (РАН), по которым потери бюджета страны от укрепления нацвалюты только в 2025 году превысили 2 триллиона рублей.

Текущий уровень процентных ставок приводит к значительному росту расходов на обслуживание долга, что ухудшает финансовую устойчивость цитирует Сечина ТАСС

На экспортеров и на российскую нефтегазовую отрасль, по мнению главы "Роснефти", также оказывает опережающий инфляцию рост тарифов естественных монополий, а также нынешний уровень процентных ставок, повышающий расходы по обслуживанию долгов и ухудшающий финансовую устойчивость компаний.

Разумные решения по этим вопросам поддержат экономику и быстро дадут результаты, так необходимые нашей стране заявил Игорь Сечин

Глава "Роснефти" отметил, что нефтяной сектор формирует около 40% экспортной выручки страны, обеспечивая устойчивость бюджета. По его словам, налоги от нефтегазового комплекса и связанных с ним смежных отраслей в прошлом году составили около 17 триллионов рублей. Это почти четверть доходов консолидированного бюджета.

Найти баланс между потребностями одних секторов экономики и других на ПМЭФ призвал глава Минфина Антон Силуанов.

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходил Петербургский международный экономический форум. "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему" стал главной темой ПМЭФ-2026.