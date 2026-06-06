Москва6 июнВести.Попытка убрать российскую нефть с рынка поднимет цены до 250-260 долларов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает РИА Новости.
Он отметил, что никто не сможет помешать России поставлять трубную нефть стратегическим партнерам.
Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего, [...] к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларовсказал он в ходе ПМЭФ
Ранее Сечин заявил, что в отличие от других нефтегазовых компаний, "Роснефти" не пришлось признавать существенных убытков после введения антироссийских санкций.