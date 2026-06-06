Сечин: попытка убрать нефть РФ с рынка поднимет цены до $250-260

Сечин предупредил о последствиях попыток убрать российскую нефть с рынка Сечин: попытка убрать нефть РФ с рынка поднимет цены до $250-260

Москва6 июн Вести.Попытка убрать российскую нефть с рынка поднимет цены до 250-260 долларов, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает РИА Новости.

Он отметил, что никто не сможет помешать России поставлять трубную нефть стратегическим партнерам.

Если к 16 миллионам баррелей ограничений добавятся 7 миллионов экспорта российской нефти, тогда скорее всего, [...] к уровню в 150-160 добавится еще 100 долларов сказал он в ходе ПМЭФ

Ранее Сечин заявил, что в отличие от других нефтегазовых компаний, "Роснефти" не пришлось признавать существенных убытков после введения антироссийских санкций.