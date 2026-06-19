Москва19 июн Вести."Роснефть" намерена работать над увеличением объемов добычи нефти, поскольку весь текущий объем производства компании востребован рынком. Об этом глава компании Игорь Сечин заявил на годовом собрании акционеров.

По словам Сечина, которые приводит ТАСС, компания полностью реализует добываемую нефть и не накапливает ее в запасах.

Физические объемы нефти - это совсем другая история: физические объемы все проданы. Если бы у нас было еще больше, мы бы и больше продали сказал он

Глава "Роснефти" отметил, что ситуация на рынке физической нефти отличается от торговли фьючерсами на мировых биржах. По его словам, спрос на реальные объемы сырья сохраняется на высоком уровне.

Сечин добавил, что компания будет работать над увеличением добычи, в том числе с учетом решений ОПЕК+, позволяющих наращивать производство.