Москва5 апр Вести.Россия планирует нарастить объемы добычи нефти в мае 2026 года на 62 тысячи баррелей в сутки (б/с), достигнув показателя в 9,699 миллиона б/с. Это решение принято в рамках соглашения восьми ведущих стран ОПЕК+, которые в совокупности увеличивают добычу нефти в мае.

Согласно официальному сообщению организации, следующая встреча участников ОПЕК+ запланирована на 3 мая. На ней будут обсуждаться дальнейшие перспективы и корректировки политики на мировом нефтяном рынке в условиях меняющейся геополитической обстановки и спроса.