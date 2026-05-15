"Татнефть" рассчитывает на рост добычи в 2026 году Гендиректор "Татнефти" заявил о готовности увеличить добычу при пересмотре квот

Москва15 мая Вести.Генеральный директор "Татнефть" Наиль Маганов сообщил на форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum", что компания нацелена на увеличение объемов добычи нефти в 2026 году и располагает для этого необходимыми производственными мощностями и техническими возможностями. Его слова цитирует ТАСС.

При этом Маганов подчеркнул, что конечные показатели будут зависеть от установленных квот, поскольку добыча в России регулируется международной сделкой ОПЕК+.

Сколько разрешат добыть, столько и будет... Мы очень надеемся, что разрешат добывать больше, чем было в прошлом году. И мы способны эту задачу выполнить отметил он

По итогам 2025 года объем добычи "Татнефти" составил 27,8 млн тонн, что на 1,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания входит в десятку крупнейших российских производителей нефти. Основным акционером предприятия является Республика Татарстан (34% обыкновенных акций), около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в ADR, остальные 50% принадлежат прочим акционерам.