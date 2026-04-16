Москва16 апр Вести.На торгах Московской биржи российская национальная валюта слегка ослабла по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню. Это произошло на фоне комментария министра финансов Антона Силуанова относительно возможного раннего запуска операций по бюджетному правилу, ранее запланированного на 1 июля 2026 года.

На внебиржевом сегменте рубль также уступает доллару и евро. Фьючерс на доллар/рубль (USDRUBF) к 16:30 мск подорожал на 64 копейки, достигнув 76,39 рубля за доллар; утром, в 11:05 мск, рост составлял около 1% — до 77,385 рубля. Фьючерс на евро (EURRUBF) вырос на 62 копейки — до 90,03 рубля за евро.

Центральный банк России на 16 апреля установил официальные курсы: доллар — 75,2346 рубля (падение на 61,86 копейки), евро — 88,7303 рубля (минус 52,53 копейки), юань — 11,0334 рубля (снижение на 5,76 копейки). Эти значения отражают итоги предыдущего дня и не захватывают нынешнюю негативную динамику рубля.

Бюджетное правило подразумевает, что Минфин при цене нефти выше базовой ("цены отсечения") направляет сверхдоходы на приобретение иностранной валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ). При падении цен нефти ниже порога происходит продажа валюты из резервов для покрытия бюджетного дефицита.

В 2026 году цена отсечения — 59 долларов за баррель. Ранней весной котировки нефти были ниже, из-за чего Минфин за два месяца израсходовал около 500 млрд рублей из ФНБ. Чтобы сохранить запасы, 30 марта операции приостановили до 1 июля, но рост цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта изменил расклад.

По словам Силуанова, в марте Минфин мог бы продавать валюту, а в апреле — покупать ее, причем объемы этих операций оказались бы примерно равными.