Москва19 июн Вести.Курс рубля нельзя назвать рыночным из-за ограничений, а также деформированности сектора этой валюты. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

Он добавил, что неопределенность с курсом рубля осложняет ситуацию для экспортно ориентированных компаний.

Сектор узкий, деформированный, ограничений не так много и факторов, которые не позволяют курсу считаться рыночным. В частности та же система платежей, расчетов и так далее. Все это делает курс псевдорыночным, … квазирыночным. Поэтому, хотя и бизнесу нужно даже не знать не конкретный курс точно, да, а волатильность снизить. Потому что, извините, там [курс] 92 и 70 – это разрыв такой, который, делает ситуацию и с доходами от экспорта, не только для экспортно ориентированных компаний, у которых свои заморочки. Это и мировые цены, и Ормузский пролив, и санкции на теневой флот, на компании из других стран, на которые вторичные санкции налагаются и так далее объяснил Шохин

Он добавил, что укрепление рубля бьет по импортозамещению и бюджету.

Для тех, кто инвестировал в импортозамещение, потому что при укрепляющемся рубле импорт становится дешевле, и хотя в целом мы фиксируем, что спрос на импорт в силу тех же ограничений санкционных снижается, но тем не менее, импорт того же оборудования и конечной продукции, в том числе и ширпотреба, делает не очень комфортной ситуацию для тех, кто инвестировал в импортозамещение. И наконец, сам бюджет страдает. Он тоже ведь рассчитывал на какие-то доходы от экспорта, которых нет заключил Шохин

Ранее Шохин рассказал, как высокая ключевая ставка сказывается на работе компаний. По его словам, они уходят из банков "несолоно хлебавши".