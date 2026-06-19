Москва19 июн Вести.Защита прав собственности и скорректированный федеральный инвестиционный налоговый вычет являются инструментами повышения активности инвесторов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

Мы все-таки должны думать об инструментах повышения инвестиционной активности. Вот то совещание, которое провел президент [РФ Владимир Путин], он, кстати, пообещал еще одно совещание провести по активизации инвестиционного процесса. Там есть, конечно, набор инструментов, который, невзирая на критику со стороны ЦБ правительства, что оно не снижает бюджетный импульс, все-таки придется запускать уже сейчас. Это и скорректированный федеральный инвестиционный налоговый вычет, ну, отдельная тема. Это защита прав собственности