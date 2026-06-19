Москва19 июн Вести.Высвобождение кадров, которое связано с переподготовкой и переселением людей, требует больших затрат. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Российского союза промышленников и предпринимателей, уполномоченный по правам предпринимателей Александр Шохин.

Он добавил, что подобные меры сопровождаются строительством жилья и социальной инфраструктуры.

Безработица длительное время у нас на рекордно низком уровне – 2,2% по методологии Международной организации труда, впереди почти планеты всей. … А что мы видим на предприятиях? Во-первых, структурная безработица есть, люди в одних местах, в одних регионах, потребность в других отраслях, в других регионах. Чтобы высвободить, надо переподготовить, переселить, обеспечить жильем, детскими садами, социальной инфраструктурой и так далее. Это большие затраты заявил Шохин

Ранее Шохин назвал инструменты повышения инвестиционной активности. По его мнению, к ним относятся защита прав собственности и скорректированный федеральный инвестиционный налоговый вычет.