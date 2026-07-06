Шохин пошутил о курьерах с зарплатой в 700 тысяч рублей

Глава РСПП назвал изъян в критерии для высококвалифицированных мигрантов Шохин пошутил о курьерах с зарплатой в 700 тысяч рублей

Москва6 июл Вести.Критерием для востребованных высококвалифицированных иностранных специалистов нельзя считать только лишь размер зарплаты - иначе в эту категорию могут войти, например, курьеры. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он напомнил: закон о высококвалифицированных иностранных специалистах будет в ближайшее время рассматриваться в Госдуме РФ.

Кого считать таковым? Есть самый простой критерий - по уровню заработной платы - и есть предложение, что высококвалифицированный иностранный специалист должен получать более 700 тыс. рублей в месяц. Но мы считаем, что дело не только в зарплате. Если дела с дефицитом трудовых ресурсов у нас пойдут так, как идут, и курьеры будут зарабатывать скоро, наверное, такие деньги. Поэтому критерии - все-таки то, что это востребованные, индустриальные прежде всего, высококвалифицированные специалисты подчеркнул Шохин

Также глава РСПП рассказал, как бизнес обходит требования для получения господдержки в рамках политики импортозамещения.