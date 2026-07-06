Москва6 июл Вести.В сфере импортозамещения в России стоит задача сократить использование обходных путей при получении господдержки. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, проблематика замены зарубежной продукции и технологий отечественными является ключевой для российской промышленности.

Для продвижения этой темы есть много инструментов, инструментов государственной поддержки, включая механизмы доказательства того, что продукция имеет российское происхождение. Это так называемое постановление 719. Есть целые схемы, есть процедуры, которые позволяют производителям доказывать, что большая часть производства уже локализована, и получать господдержку. Для этого надо включиться в реестр производителей российской продукции. Но вот сегодня на деловом завтраке, который проводил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, мы как раз обсуждали тему, что есть много способов обойти эти ограничения и требования сообщил Александр Шохин

Он рассказал некоторые подробности обсуждения.

В частности, если по производству товаров механизм является более-менее эффективным и работающим, то многие заказчики, в том числе государственные, работающие по 44-му федеральному закону и 223-му федеральному закону - это, соответственно, государство, региональные, муниципальные власти по 44-му и госкомпании, госкорпорации по 223-му - они часто используют механизм аренды оборудования, товаров, оказания услуг. И за счет этого, оказывается, можно гораздо больше, чем по товарным позициям, использовать иностранных поставщиков - в том числе иностранных поставщиков продукции, которая передается в аренду. И если, скажем, в рамках поддержки производства продукции, товаров где-то на 6,5 триллиона рублей проходит по механизму госзакупок и закупок госкомпаний, то через аренду и оказание услуг - в три-четыре раза больше. Вот сейчас мы ставим задачу о том, чтобы эти обходные технологии использовались гораздо меньше, и Министерство промышленности и торговли поддерживает инициативы бизнеса в этой области рассказал глава РСПП

Ранее сообщалось о возможном внедрении национального режима при закупках ряда стройматериалов государственными учреждениями, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.