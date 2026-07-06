Шохин: у российских товаров есть проблемы в конкуренции с китайской продукцией

Шохин объяснил, в чем преимущество китайских товаров над российскими Шохин: у российских товаров есть проблемы в конкуренции с китайской продукцией

Москва6 июл Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с ИС "Вести" указал на проблемы, связанные с конкуренцией российской продукции с товарами из Китая.

Ключевое преимущество товаров из КНР — более низкая стоимость, отметил Шохин.

Во-первых, дешевле, во-вторых, механизмы господдержки со стороны китайского правительства и власти в целом — они более масштабны, нежели наши возможности заявил Шохин

Он обратил внимание, что цель импортозамещения — не просто заменить импортные товары отечественными. По его словам, эффективность такого замещения определяется способностью российской продукции конкурировать на международном уровне.

Если вы производите в России конкурентоспособную продукцию, она должна иметь возможность выходить на внешние рынки, в том числе потому, что российский рынок достаточно небольшой по сравнению с тем же китайским, и масштабы производства позволяют снижать и цены, и думать о каких-то технологических новаторских дополнениях к этой продукции. А это можно делать, только конкурируя с другими крупными, в том числе международными компаниями пояснил он

Ранее сообщалось, что Россия за пять месяцев увеличила экспорт коньяка в Китай в 11 раз.