Москва10 июн Вести.Китайские компании составляют 25% от общего числа иностранных фирм в России. Их количество на российском рынке заметно выросло за последние два года благодаря широким возможностям. Об этом информационной службе "Вести" рассказал председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

По его словам, активность сотрудничества между предпринимателями двух стран остается высокой.

В России очень много китайских компаний работает. Особенно за два года. Это [число] растет по нашим данным. Количество китайских компаний составляет 25% от иностранных компаний в России, потому что много возможностей. Китай и Россия – добрые соседи, хорошие партнеры…В России за два года тоже было много изменений налогов и ставок, это интересует китайские компании, и большая активность между предпринимателями…Считается, что такая система сети помощи налоговой для стран БРИКС – это очень важно отметил Лицюнь

Ранее в Китайской Народной Республике обвинили Евросоюз в давлении на китайские компании. ЕС запрашивает от компаний обширные данные.