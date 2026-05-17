Почти четверть иностранных компаний в РФ имеют учредителей из Китая Каждая четвертая иностранная фирма в России учреждена жителями КНР

Москва17 мая Вести.Жители Китая основали почти четверть иностранных компаний, работающих сейчас в России, пишет РИА Новости со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

По данным сервиса, согласно информации на 13 мая, граждане Китая являются учредителями 23,6% от общего числа организаций с иностранными учредителями, в то время как в 2021 году их доля составляла 3,7%.

Всего… в России зарегистрировано более 15,5 тысячи действующих компаний, в которых учредителями являются граждане Китая или организации из этой страны приводятся данные аналитиков

С начала года каждый второй бизнес с иностранными учредителями, запущенный в России, был открыт жителями Китая. В основном они работают в сферах онлайн-торговли, оптовой и розничной торговли.

В Харбине начало работу Юбилейное X Российско-китайское ЭКСПО. заместитель главы Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Чжан Гоцин отмечал, что Китай 16 лет неизменно удерживает позицию ведущего внешнеторгового партнера России.