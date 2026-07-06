Шохин рассказал об опасности использования зарубежного ПО РССП: критическая инфраструктура не должна зависеть от зарубежных поставщиков ПО

Москва6 июл Вести.Приоритетными направлениями в России остаются разработка собственного программного обеспечения (ПО) и усиление систем киберзащиты. В этих областях уже есть определенные достижения, заявил ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он обратил внимание, что в стране действуют не менее 20 индустриальных центров компетенций — их ключевая задача в том, чтобы "российское железо работало на российских мозгах". При этом технологическое сотрудничество остается важным элементом развития.

Но, безусловно, мы понимаем, что критическая инфраструктура — в том числе информационная, базовая, энергетическая или индустриальная — не может зависеть целиком от иностранных поставщиков ПО, потому что действует принцип "нажатия кнопки", который может отключить многие производственные процессы. Поэтому нужны и системы киберзащиты, и собственное ПО и софт. И здесь, с одной стороны, есть определенные успехи, но мы прекрасно понимаем, что и резервов довольно много сообщил Шохин

Также глава РСПП указал на наличие проблемы конкуренции с китайскими продуктами. По его словам, преимущество товаров из КНР — в их дешевизне.