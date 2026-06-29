В РФ могут ввести нацрежим при госзакупках некоторых иностранных стройматериалов

Госкомпании РФ могут ограничить в закупке ряда импортных стройматериалов В РФ могут ввести нацрежим при госзакупках некоторых иностранных стройматериалов

Москва29 июн Вести.Власти России изучают возможность внедрения национального режима при закупках гранитной, стекольной и керамической продукции государственными учреждениями, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.

Как пишет газета "Известия", в случае одобрения инициативы товары отечественного производства, а также продукция из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат приоритет в закупках для названных выше организаций.

Издание привело данные Минфина, согласно которым в 2025 году доля российских товаров в стоимостном объеме госзакупок составила 65%. При этом правительство продолжает работу, связанную с улучшением механизмов подтверждения страны происхождения продукции.

В Минпромторге подсчитали, что в конце прошлого года объем импорта на рынке стройматериалов не превышал 4%. Основную часть импортных товаров составляют нишевые продукты премиального сегмента.

Данное обсуждение происходит на фоне снижения производства стройматериалов на 8,3%, говорится в материале

Опрошенные изданием эксперты связали это сокращение с уменьшением спроса со стороны строительной отрасли. Согласно риск-сценарию совместного прогноза Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году выпуск стройматериалов может сократиться на 22%.