Эксперт Шуцман: иностранные специалисты могут привнести в РФ много возможностей

Шуцман: иностранные специалисты могут привнести в РФ много возможностей Эксперт Шуцман: иностранные специалисты могут привнести в РФ много возможностей

Москва24 апр Вести.Высококвалифицированные иностранные специалисты могут привнести в Россию много возможностей, и РФ тоже сможет извлечь из этого пользу. Такое мнение ИС "Вести" высказал американский ИТ-консультант Джозеф Шуцман.

По его словам, благодаря упорному труду, преданности делу и готовности действовать иностранные и российские специалисты смогут добиться успеха.

Здесь открываются возможности в сельском хозяйстве, в сфере IT — это огромная страна. Могу говорить по крайней мере за американцев: у нас есть ощущение масштаба, и оно играет важную роль в объединении людей. Я также считаю, что иностранцы могут привнести сюда множество возможностей, и Россия тоже сможет извлечь из этого пользу сказал Шуцман

В России заработал цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в РФ. Это событие стало ключевой темой заседания Штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов в России.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что высококвалифицированные специалисты из стран Европы, США и Канады проявляют интерес к России.