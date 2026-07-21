Москва21 июл Вести.Какие преимущества дает абитуриенту сервис "Подбор вуза" на портале "Госуслуги", рассказал ИС "Вести" руководитель направления "Образование" этой платформы Дмитрий Пухов.

Сервис анализирует портфолио поступающего. На основе этих данных, как уточнил эксперт, формируется список вузов, в которые у абитуриента наиболее высокие шансы поступить.

В первую очередь, он (сервис. – Прим. ред.) экономит время. Не нужно просматривать множество сайтов и искать информацию в различных интерфейсах. Вся информация собрана в одном месте с удобными фильтрами. Но главное – это достоверная информация. Сведения из реестра Рособрнадзора, Минобрнауки и вузов собраны в едином месте. Это данные о проходных баллах прошлых лет, о текущей конкурсной ситуации, сведения об общежитиях, других индивидуальных достижениях, которые бы учитывались при поступлении. При этом в данном сервисе у нас есть возможность не только выбрать вуз или направление подготовки, но и выбрать будущего работодателя. За счет того, что мы создали витрину целевого обучения, видны все предложения от работодателей пояснил Пухов

Эксперт также рассказал о возможности зачисления иностранцев в российские вузы.