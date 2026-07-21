Москва21 июл Вести.Могут ли иностранные граждане подать заявление в высшее учебное заведение на портале "Госуслуги", рассказал ИС "Вести" руководитель направления "Образование" этой платформы Дмитрий Пухов.

Порядок подачи документов зависит от местонахождения абитуриента, отметил он.

Иностранные граждане тоже могут подавать заявление через наш сервис. Если в прошлом году гражданину необходимо было приехать на территорию Российской Федерации, оформить СНИЛС и [иметь] подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", то в этом году благодаря мобильному приложению ruID, это можно сделать дистанционно, за территорией Российской Федерации. После оформления учетной записи через ruID сразу же можно перейти к оформлению заявления