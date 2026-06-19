Москва19 июн Вести.Уровень ключевой ставки ниже 10% сделает инструменты фондового рынка выгоднее, чем депозитные вклады, заявил ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Он добавил, что подобная денежно-кредитная политика позволит развивать рынок капитала, поскольку у бизнеса появится возможность получать финансирование не только за счет кредитов.

Что такое ставка на уровне меньше десяти процентов? Это значит, что инструменты фондового рынка становятся не менее, а может быть, более интересными, чем вклады по депозитам сказал Шохин

Ранее Шохин заявил, что Банку России необходимо снизить уровень ключевой ставки до 10% и назвал текущие темпы приближения к этому показателю разочаровывающими.