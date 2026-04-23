Москва23 апр Вести.Основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших людей России, составленный журналом Forbes.

Список из 155 российских миллиардеров был опубликован на официальном сайте издания.

По данным издания, состояние председателя совета директоров и ключевого акционера сталелитейной компании "Северсталь" оценивается в 37 миллиардов долларов.

На второй позиции списка расположился глава инвестиционной компании "Интеррос" и президент "Норникеля" Владимир Потанин. Его капитал достиг отметки в 29,7 миллиарда долларов.

Третью строчку занял основатель нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов, чье состояние выросло до 29,5 миллиарда долларов.

В пятерку лидеров также вошли Леонид Михельсон и его семья, контролирующие "Новатэк", с капиталом в 28,3 миллиарда долларов, а также Сулейман Керимов с семьей, чье состояние составило 25,7 миллиарда долларов.

Совокупное состояние всех российских миллиардеров, представленных в рейтинге, продемонстрировало рекордный рост, достигнув общей суммы в 696,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что самым богатым из россиян является бизнесмен, основатель компании "Еврохим" и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко – у него 26,6 млрд долларов.