Bloomberg: состояние миллиардеров России выросло почти на $22 млрд с начала года

Москва1 июн Вести.Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2026 года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов и достигло 320,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинг входят 500 самых богатых людей мира, включая 20 российских предпринимателей. Расчет индекса основан на стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также на финансовых показателях бизнеса.

Среди российских участников рейтинга – Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко и Владимир Лисин.

Bloomberg Billionaires Index ежедневно обновляет оценки состояния крупнейших мировых бизнесменов на основе рыночной стоимости их активов и финансовых показателей компаний.

В конце апреля стало известно, что основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших россиян. По информации Forbes, состояние предпринимателя на тот момент оценивалось в 37 миллиардов долларов.