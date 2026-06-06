Москва6 июн Вести.Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты и отличается от тех людей, чья молодость пришлась на 1990-е годы. Об этом заявил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на полях Петербургского международного экономического форума.

В беседе с Лентой.ru он отметил, что молодежь 1990-х годов воспринималась в качестве поколения выживания и рывка, а нынешние молодые люди - как поколение навигации в сложном мире.

Она не более инфантильна, а скорее более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие жизни своим ценностям объяснил Абрамов

Глава фонда ВЦИОМ добавил, что в 90-е годы молодежи приписывали стремление заработать больше денег и получить от жизни большое количество удовольствий. При этом современные молодые люди, подчеркнул Абрамов, не думают только о материальном благополучии.

Он также обратил внимание, что в настоящий момент при выборе места работы молодые люди обращают внимание не только на размер зарплаты, но и на гибкость графика, атмосферу и ценности работодателя.