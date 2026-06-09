Москва9 июн Вести.Современная прагматичная молодежь выбирает среднее профессиональное образование (СПО), потому что оно позволяет уже в 18 лет зарабатывать хорошие деньги. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

По его словам, молодые люди стали отдавать предпочтение СПО, чтобы уже в юном возрасте иметь стабильную работу.

Вообще ребята многие прагматичны, потому что что значит среднее профессиональное образование? Значит, в 18-19 лет зарабатываешь хорошие деньги. И по сравнению со своим сверстником-студентом, который там условно живет на стипендию и получает первые-первые доходы, у тебя уже стабильная работа. Поэтому тут даже пропаганды особой не надо. Это просто уверенность в своем завтра. И для многих ребят это нормально сказал Анисимов

Он подчеркнул, что выбор молодыми людьми среднего профессионального образования не создает конкуренцию вузам.

Конкуренция ли это? Слушайте, у нас в стране сейчас такая демография, что здесь нет какой-то конкуренции. Нам нужно с тем уровнем безработицы, который есть низкий, быть уверенными просто в том, что у ребят есть работа. И сейчас то, что они работают, это хорошо добавил он

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