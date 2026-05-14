Москва14 мая Вести.В Оренбургской области каждый четвертый отличник после школы выбирает среднее профессиональное образование (СПО), отметил в беседе с ИС "Вести" губернатор региона Евгений Солнцев.

Многие предприятия платят таким студентам стипендию.

Дополнительно и сразу забирают студентов к себе на предприятие. У нас каждый четвертый отличник идет в СПО. Программу выполнили досрочно ... к 2030 году в Оренбургской области. А дальше — это вузы. Кто хочет учиться дальше, попробовав профессию своими руками, он, естественно, идет в вузы