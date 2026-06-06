ВЦИОМ: напряженность в российском обществе не достигла критического уровня ВЦИОМ: уровень напряженности в российском обществе не критичен

Москва6 июн Вести.Вектор напряженности в российском обществе находится на уровне минус четыре пункта, что говорит о наличии внутреннего напряжения без резких внешних реакций. Об этом в интервью Ленте.ru на полях ПМЭФ сообщил генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов.

По его словам, текущее состояние общества – это не апатия и не доминирующая тревога. Абрамов охарактеризовал его как сочетание устойчивости, адаптации и умеренного оптимизма при сохранении высокой чувствительности к происходящему.

Это означает, что напряжение в обществе присутствует, но оно скорее внутреннее, не переходящее в резкие внешние реакции. То есть люди чувствительны к происходящему, но в целом сохраняют эмоциональный контроль и адаптацию пояснил Абрамов

Среди наиболее позитивно настроенных групп населения директор выделил молодежь: доля жизнерадостных молодых людей составляет 44% при среднем показателе по стране в 35%.

При этом Абрамов отметил, что у младших миллениалов, которые строят карьеру и семью, уровень тревожности выше.

Это вполне нормально и объяснимо: именно на этом этапе особенно остро воспринимаются вопросы стабильности, будущего и личных перспектив заключил он

Ранее сообщалось, что за последние 30 лет число людей, страдающих психическими расстройствами, увеличилось почти вдвое. Показатель достиг 1,17 миллиарда человек.