Цыбульский назвал "задачкой со звездочкой" перегрузить молодежь на многодетность Цыбульский: перегрузить молодежь на многодетность – задачка со звездочкой

Москва1 мая Вести.Молодежь ориентируется на Запад и ставит карьеру выше, чем создание семьи и рождение детей; важно перегрузить сознание молодых людей и направить его на многодетность. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" высказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

По его словам, молодые люди отказываются от рождения детей из-за страха материального неблагополучия.

Но при этом опять же вот эти аргументы разбиваются через то, что нет такой прямой корреляции, и статистика мировая вам это покажет, что самая высокая рождаемость у нас находится в тех территориях... где уровень жизни-то как раз совершенно невысокий. И чем выше уровень жизни, тем ниже становится рождаемость сказал Цыбульский

Глава региона считает, что молодым поколениям следует отходить от "навязанных европейских принципов".

И вот задачка, что называется, со звездочкой — это как сегодня нашим молодым ребятам, которые только вот вступают в такой возраст создания семьи, рождения детей, перезагрузить сознание и уйти от тех, во многом навязанных нам, я считаю, европейских принципов выразил свое мнение Цыбульский

Также Цыбульский затронул тему обеспеченности детей местами в детсадах. По его словам, в регионе удалось полностью решить проблему с доступностью мест.