Москва1 маяВести.Молодежь ориентируется на Запад и ставит карьеру выше, чем создание семьи и рождение детей; важно перегрузить сознание молодых людей и направить его на многодетность. Такое мнение в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" высказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
По его словам, молодые люди отказываются от рождения детей из-за страха материального неблагополучия.
Но при этом опять же вот эти аргументы разбиваются через то, что нет такой прямой корреляции, и статистика мировая вам это покажет, что самая высокая рождаемость у нас находится в тех территориях... где уровень жизни-то как раз совершенно невысокий. И чем выше уровень жизни, тем ниже становится рождаемостьсказал Цыбульский
Глава региона считает, что молодым поколениям следует отходить от "навязанных европейских принципов".
И вот задачка, что называется, со звездочкой — это как сегодня нашим молодым ребятам, которые только вот вступают в такой возраст создания семьи, рождения детей, перезагрузить сознание и уйти от тех, во многом навязанных нам, я считаю, европейских принциповвыразил свое мнение Цыбульский
Также Цыбульский затронул тему обеспеченности детей местами в детсадах. По его словам, в регионе удалось полностью решить проблему с доступностью мест.