Москва1 мая Вести.Продвижение образа многодетных семей является непростой задачей, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Тема семьи, рождения детей очень важна для нашей страны. И это непростая задача. Сегодня молодые люди стараются сначала решить карьерные вопросы, жилье себе приобрести, а потом уже ребенка заводить. Мы [в Мурманской области] стараемся и финансово, и нефинансово, стимулировать так, чтобы семьи создавались и чтобы деток было больше. Это непросто, как в том числе культура многодетных семей сказал он

По словам Чибиса, в военных гарнизонах, в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) удается постепенно продвигать образ многодетных семей.

Показывая на примере, рассказывая, что многодетная семья — это хорошо, и плюс, конечно же, наличие специальных мер поддержки - от налоговых льгот для до иных финансовых мер – все это дает результат. Для нас цель — увеличение количества деток, которые появляются в Мурманской области, это цель основная сейчас очень важна отметил он

В прошлом году Андрей Чибис сообщал, что благодаря социальным программам поддержки семей в Мурманской области, количество многодетных семей с 2019 года стало больше на 40%.